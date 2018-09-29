” استغنى عن البنزين تماما ” .. إماراتي يخترع جهاز لتشغيل المركبة بالماء

أبو ظبي(صدى):

تمكن إماراتي يدعى عبدالله علي الشحي، من اختراع جهاز يحول الماء إلى غاز الهيدروجين لتشغيل المركبات بالطاقة النظيفة بدلاً من البنزين، من أجل تخفيف تكاليف استهلاك البترول في المركبات والمولدات الكهربائية والمحركات المستخدمة في تشغيل قوارب الصيد.

هذا وقد حصل الجهاز على براءة اختراع من برنامج تكامل في أبوظبي، حيث يهدف إلى تشغيل كامل للمركبات بالطاقة النظيفة.

كما أن المشروع يهدف أيضا إلى الاستغناء عن المشتقات البترولية كلياً واستخدام الماء في تشغيل المركبات، بحيث يتم استخراج غازي الهيدروجين والأكسجين من الماء بمختلف أنواعه، سواء كان ماء البحر أو الآبار الجوفية أو من مكيفات التبريد أو الصرف الصحي.

وعن طريقة التعبئة: يملأ الجهاز بلتر إلى ثلاثة لترات من الماء مع إضافة كمية قليلة من هيدروكسين البوتاسيوم أو الصوديوم، أو إضافة ملعقة من الملح المستخدم في الطعام، وبالتالي فور تشغيل المركبة سيقوم الجهاز بتحويل الماء إلى غاز الهيدروجين وتشغيل المحرك وقيادة المركبة بسرعة 100 كيلومتر/‏‏‏‏‏‏الساعة إلى 160 كيلومتراً/‏‏‏‏‏‏الساعة، على غرار السرعة التي تسير بها المركبات خلال استخدام البنزين.