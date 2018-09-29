بالفيديو.. رانيا يوسف ترد على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا

القاهرة(صدى):

ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا؛ بسبب مقطع الفيديو الذي تم التقاطه لها خلال قضائها إجازتها الصيفية بفرنسا.

وعن ذلك، قالت ” رانيا ” : ” لم انزعج من اهتمام الجمهور وتعليقه على الفيديو بل على العكس اعتبرته شيئًا لطيفًا ” ، مشيرة إلى أنها هي التي نشرت الفيديو بنفسها ولم تفكر في حذفه كما أنها لم تكن ترقص كما قال البعض، إنما كانت تتمايل مع الموسيقى.

وتطرقت ” رانيا ” خلال لقائها ببرنامج ” عرب وود ” للحديث عن طلاقها، قائلة: ” أنا ملاحظة أنني أصبحت أكثر حلاوة وبريقًا، مبينة أن النساء بعد الطلاق يتمكّنون من رؤية الحياة بشكل مختلف.

يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا فيديو لرانيا يوسف وهي ترقص على الموسيقى بأحد الملاهي الليلية بباريس.

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