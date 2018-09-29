شاب يهتك عرض شقيقته تحت تهديد السلاح .. والضحية تكشف ما حدث
أقدم طالب جامعي مصري على هتك عرض شقيقته تحت تهديد سلاح أبيض ” سكين ” ، واكتشفت والدتهما الواقعة، بعد رؤية نجلتها في حالة انهيار شديد وعارية تمامًا، وعندما سألت نجلتها اعترفت بقيام شقيقها بتهديدها بسكين والاعتداء عليها وهددها بعدم إخبار أحدً، الأمر الذي دفع والأم للإبلاغ عن شقيقها وتحرير محضر بالواقعة.
ومن جانبها، روت الطفلة الضحية تفاصيل الواقعة خلال إدلائها بأقوالها أمام النيابة، قائلة: ” بعد خروج والدتي من المنزل، وجدت شقيقي يدخل غرفتي ومعه سكين أحضرها من المطبخ، وأجبرني على خلع ملابسي وقام بالاعتداء علي ثم فر هاربًا.
وفي السياق ذاته، قررت نيابة البساتين الجزئية بمصر، برئاسة المستشار تامر عاشور، ضبط وإحضار طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عاما هتك عرض شقيقته البالغة من العمر 12 عاما تحت تهديد سلاح أبيض ” سكين ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19971 ] نشر منذ 52 دقيقة
المخدرات دمرت عقليته فتصرف كالحيوان الهايج
ابن البلد[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 46 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم استرنافوق الأرض وتحت الارض
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54967 ] نشر منذ 44 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32104 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله لايبلانا ويستر على عباده