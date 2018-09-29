  • السبت 29

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. مؤسس ” سي إن إن ” يعترف بإصابته بالخرف: لا أتذكر اسم المرض

مؤسس ” سي إن إن ” يعترف بإصابته بالخرف: لا أتذكر اسم المرض

مؤسس ” سي إن إن ” يعترف بإصابته بالخرف: لا أتذكر اسم المرض
واشنطن(صدى):

اعترف الملياردير تيد تيرنر، صاحب الـ79 عامًا، ومؤسس قناة ” سي.إن.إن ” الإخبارية التلفزيونية إنه يعاني نوعًا من أنواع الخرف مما يصيبه بالإرهاق والنسيان.

وقال تيرنر: ” لا أعاني من ذلك (الزهايمر) ولكني أعاني من.. لا يمكنني تذكر اسمه “، مضيفًا: ” لا أتذكر اسم المرض الآن” ، مشيرًا إلى أن التعب والإرهاق والنسيان أهم الأعراض، مصرّحًا أن الأطباء شخصوا إصابته باضطراب في الدماغ يعرف باسم داء جسيمات ليوي وهو نوع من أنواع الخرف.

وأضاف: ” إنه نوع بسيط من مرض الزهايمر.. إنه شبيه به ولكنه ليس بنفس درجة السوء. مرض الزهايمر قاتل. ”

يشار إلى أن أسس تيرنر ” سي.إن.إن ” عام 1980 كأول شبكة إخبارية بالاشتراك تعمل على مدار الساعة، وأصبح نائب رئيس مجموعة تايم وارنر الإعلامية لكنه استقال عام 2003 وليست له أي صلة الآن بإدارة الشركة.


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *