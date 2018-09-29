مؤسس ” سي إن إن ” يعترف بإصابته بالخرف: لا أتذكر اسم المرض

واشنطن(صدى):

اعترف الملياردير تيد تيرنر، صاحب الـ79 عامًا، ومؤسس قناة ” سي.إن.إن ” الإخبارية التلفزيونية إنه يعاني نوعًا من أنواع الخرف مما يصيبه بالإرهاق والنسيان.

وقال تيرنر: ” لا أعاني من ذلك (الزهايمر) ولكني أعاني من.. لا يمكنني تذكر اسمه “، مضيفًا: ” لا أتذكر اسم المرض الآن” ، مشيرًا إلى أن التعب والإرهاق والنسيان أهم الأعراض، مصرّحًا أن الأطباء شخصوا إصابته باضطراب في الدماغ يعرف باسم داء جسيمات ليوي وهو نوع من أنواع الخرف.

وأضاف: ” إنه نوع بسيط من مرض الزهايمر.. إنه شبيه به ولكنه ليس بنفس درجة السوء. مرض الزهايمر قاتل. ”

يشار إلى أن أسس تيرنر ” سي.إن.إن ” عام 1980 كأول شبكة إخبارية بالاشتراك تعمل على مدار الساعة، وأصبح نائب رئيس مجموعة تايم وارنر الإعلامية لكنه استقال عام 2003 وليست له أي صلة الآن بإدارة الشركة.