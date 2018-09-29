” ديبالا ” يكشف عن الفرق بين رونالدو وميسي

نواف السالم(صدى):

علق نجم يوفنتوس باولو ديبالا، علي المقارنات التي تعقد دائمًا بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

حيث قال ” ديبالا ” : ” ليست هناك فوارق بين ميسي ورونالدو، إنهما ظاهرتان، أنا سعيد لأنني اللاعب الوحيد في العالم الذي، يُمكنه التعلم من كل من ميسي ورونالدو ” .

ومن جهة أخرى، ذكر أنه تفاجأ كثيرًا بكثافة التدريبات التي يقوم بها زميله في يوفنتوس ” رونالدو ” ، مبينًا أن النجم البرتغالي يمتلك رغبة كبيرة لتحقيق الفوز فوق المستطيل الأخضر.