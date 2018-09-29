انغلاق اليافوخ المبكر عيب خلقى يصيب الأطفال

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تعتبر العيوب الخلقية التي تظهر برأس الطفل من الأمور المزعجة التي تقلق الأمهات على أطفالهن حديثى الولادة، ويعد انغلاق اليافوخ المبكر من الإصابات الأكثر شيوعا.

ويقول الدكتور أحمد زاهر أستاذ جراحات المخ والأعصاب ، إن مرض “انغلاق اليافوخ المبكر عند الأطفال” يعد من الأمراض المهمة التي لا يجب إهمالها، حيث يعتبر هذا المرض من العيوب الخلقية والتي بسببه ينغلق مفصل أو أكثر من مفاصل جمجمة الطفل انغلاقًا مبكرًا، قبل اكتمال تكوّن دماغ الطفل عندها يتعذر نمو الدماغ بالشكل الطبيعي ويتشوه تشكيل الرأس وفي بعض الحالات يقترن هذا المرض بتشوه رئيسي بالدماغ فيمنعه من النمو نموًا طبيعيًا.

وأضاف زاهر ، أن ليس كل تشوه في تشكيل الرأس يعني إصابة الطفل بانغلاق اليافوخ المبكر فعلى سبيل المثال إذا كان مظهر مؤخرة الرأس مسطحًا فقد يكون بسبب صدمة الولادة أو قضاء الطفل كثيرًا من الوقت مستلقيًا على ظهره وقد يعالج هذا المرض في بعض الأحيان باستخدام خوذة مناسبة مخصصة تساعد على إعادة تشكيل مؤخرة رأس الطفل في الوضع الطبيعي.

وتابع، أن الدروز تنغلق بشكل طبيعي في عمر 3 سنوات ولذلك تعتبر السنوات الثلاثة الأولى الأكثر أهمية في نمو الدماغ عند الطفل، وخاصة السنة الأولى منها، مشيرا إلى أن هناك أنواعا عديدة من حالات انغلاق اليافوخ المبكر ويحمل كل نوع مصطلحًا بحسب الدروز المصابة وبعضها تكون أكثر شيوعًا من غيرها والآخر نادر الحدوث.