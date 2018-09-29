غدا.. بدء إجراءات توظيف المقبولين بجامعة الحدود الشمالية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية أن غداً الأحد بدء إجراءات توظيف المقبولين بوظائف الإعادة بجامعة الحدود الشمالية بعد أن نشرت اسماء المقبولين في مختلف الكليات.

وطالبت الجامعة جميع المقبولين والمقبولات المعلنة أسماؤهم، سرعة مراجعة عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة عرعر، اعتبارًا من يوم الأحد 20/1/1440هـ، وفي مدة أقصاها يوم الخميس 24/1/1440هـ؛ لإنهاء الإجراءات، مصطحبين معهم أصل الوثائق .

واعتمد مدير الجامعة الدكتور سعيد آل عمر، نتائج المسابقة الوظيفية للمتقدمين والمتقدمات على وظائف الإعادة بالجامعة للرجال والنساء في مختلف الكليات، التي تم الإعلان عنها سابقًا، بعد أن أجازتها اللجان المختصة بالجامعة وراجعتها

كما طالبتهم بمراجعة عمادة الدراسات العليا بمقر الجامعة وإحضار قبولات الدراسة للترشيح للابتعاث، ومن ليس لديه قبول يُمنَح مهلة شهرين من تاريخ 17/1/1440هـ لإحضار قبول صريح، وبعدها سيسقط حقه في الابتعاث ومن ثم التعيين المؤجل المشروط بمباشرة الدراسة الأكاديمية في دولة الابتعاث أو يستبعد وينظر في طلب الاحتياط، وللتفاصيل على الرابط

http://portal.nbu.edu.sa/Ar/News/Pages/News08.aspx