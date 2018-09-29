  • السبت 29

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. افتتاح مسجد مكان كنيسة

بالفيديو.. افتتاح مسجد مكان كنيسة

بالفيديو.. افتتاح مسجد مكان كنيسة
برلين(صدى):

تحولت كنيسة ” كابرناوت ” البروتستانتية في ألمانيا إلى مسجد؛ حيث تم افتتاح ” مركز النور الإسلامي ” مكان الكنيسة التي ظلت مهجورة لعدة أعوام.

ويأمل الجيران أن يكون هذا فرصة للحوار والتسامح بين الأديان؛ حيث تحولت الكنيسة إلى ” مركز النور الإسلامي ” بتمويلات من التبرعات العامة، بالإضافة إلى دعم مالي من دولة الكويت.

وحضر حفل الافتتاح: رئيس مجلس المسلمين في ألمانيا، والمتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية، بالإضافة إلى مسؤولين إيرانيين وأمريكيين.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 54967 ] نشر منذ 40 دقيقة

الحمد لله ,,

.. بس اطلعوا الصفويين الأنجاس من المسجد ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *