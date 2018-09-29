غياب لاعب توتنهام يثير المخاوف قبل أيام من مواجهة برشلونة

نواف السالم(صدى):

أكدت صحيفة “ ذا صن ” البريطانية أن لاعب توتنهام، ديلي آلي، قد يغيب لفترة تصل إلى شهر، بعدما تعرض لإصابة جديدة، بالرغم من عودته قبل أيام قليلة من فترة غياب لإصابة في أوتار الركبة الأمر الذى يثير المخاوف، قبل أيام من مواجهته الصعبة أمام برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقاً للأحداث، شعر اللاعب بألم شديد في تدريبات الفريق أمس الجمعة بعد مساهمته في فوز الفريق على واتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية، وبالتالي سيغيب عن مباراة الفريق اليوم أمام هيديرسفيلد، كما سيغيب عن مواجهة برشلونة الأربعاء المقبل في دوري الأبطال.

ومن المقرر، أن يغيب ديلي ألي عن مباراتي المنتخب الإنجليزي أمام كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، وهناك شكوك حول لحاقه بمباراتي وست هام ومانشستر سيتي في الدوري.