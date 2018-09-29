بالصور.. مضيفة تجبر أم على عدم إرضاع طفلها أثناء الرحلة

لندن(صدى):

أجبرت مضيفة بشركة الطيران البريطانية ” إيزي جيت ” إحدى الراكبات وتدعى كيلي إيدجسون، 36 عامًا، وأم لـ 4 أطفال، على عدم إرضاع طفلها الصغير البالغ من العمر عام واحد فقط على متن الرحلة؛ حيث كانت في طريقها من لندن إلى جزيرة فويرتيفنتورا الإسبانية برفقة زوجها روس، البالغ من العمر 40 عامًا، وأطفالهما.

وقالت الأم معلّقةً على الواقعة: ” هذا مؤكد شيء جنوني أن يُطلَب مني التوقف عن إرضاع طفلي، فهذا شيء مجنون ومحبط في واقع الأمر بالنسبة لي. فقد شعرت بخيبة أمل أن تقوم شركة طيران أثق بها بخرق القانون وأن تمارس التمييز ضدي باعتباري أما مرضعة. فالقانون في المملكة المتحدة ينص على حماية الأمهات المرضعات. ”

وتابعت: ” حتى موقع شركة “ايزي جيت” الإلكتروني يرحب بالأمهات اللاتي يقمن بإرضاع أطفالهن في أي وقت خلال الرحلة. وبالتالي ما تعرضت له أكد لي أنه لا يوجد اتساق فيما يروجون له، فلا يتعين عليهم ممارسة التمييز ضد الرضاعة الطبيعية. ”

ومن جانبه، أو ضح المتحدث باسم باسم شركة إيزي جيت بقوله: ” تدعم ايزي جيت الرضاعة الطبيعية ويمكن للمسافرات على متن رحلاتنا أن يرضعن أطفالهن الصغار في أي وقت على متن الرحلة. ولا تطلب سياستنا من الأمهات أن يكنّ حذرات وهو ما نوضحه تماماً في تدريباتنا. ”