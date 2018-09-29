أسباب ظهور لمبة تحذير زيت المحرك عند التوقف بالسيارة

أماني الغامدي(صدى):

يتعرض السائقين أحياناً إلى بعض الأعطال التي تصيب سياراتهم، من هذه الأعطال والتي قد تجلب ضرر كبير لمحرك السيارة في حال إهماله، هو ظهور لمبة الزيت عند التوقف بالسيارة سواءً في إشارة المرور أو في غيرها، أي أن اللمبة تظهر عند رفع القدم من على دواسة البنزين وعند السير بالسيارة تختفي.

حال ظهور هذه المشكلة يجب إيقاف تشغيل السيارة على الفور، لأنها تشير أن محرك السيارة في خطر، ويجب بحث أسباب هذه المشكلة لإصلاحها، وغالباً ما تكون هذه المشكلة خاصة بزيت المحرك، ونستعرض معاً هنا أعراض وأسباب ظهور لمبة الزيت واختفاءها.

1- خلل أو تلف مضخة الزيت، وهو ما يؤدي إلى خلل في ضغط الزيت داخل المحرك، وغالباً يصاحب ظهور هذه المشكلة صوت طقطقة او تكتكة عند ظهور اللمبة

2- إذا فقد الزيت لزوجته، أو انتهت مدة صلاحيته

3- خلل أو تلف حساس ضغط الزيت

4- عندما تكون عدد دورات المحرك RPM منخفضة (سرعتك بطيئة)، ستجد أن لمبة الزيت مضاءة، وعندما تزيد سرعتك بالضغط على دواسة البنزين ترتفع لفات RPM وتجد اختفاء لمبة الزيت، هذا يدل على أن الزيت يعاني من خطب ما وفقد لزوجته جزئياً مع ظهورها على RPM مرتفع.