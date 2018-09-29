الإعلام سلاح فتاك !

في زمن صارت المعلومة تنتشر أسرع من انتشار النار في الهشيم ، وتصل المعلومة لمشارق الأرض ومغاربها في جزء من الثانية ، يستغل كل طرف الإعلام كسلاح فتاك لمصالحه ، فيبدأ بنشر أخبار عنك أو عن مدينتك ، ويركز على الخبر السلبي وقد يفتعل أخبارا لينال منك !

هنا يبدأ واجبك كمواطن مخلص لبلدك فتتصدى لمثل هذه الأخبار المشبوهة ، اجعل الخبر يقف عندك وحذر منه ، وانشر الخير عن وطنك ، وكن مع من ينشر الأخبار الإيجابية ، ويشيد بالمشاريع ويتحدث عن التنمية والتطور ، وكن من المتابعين للأخبار الجيدة ، وأعرف من يريد الانتقاد للتطور ومن يريد الانتقاد للإساءة .