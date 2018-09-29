أم تتفوق على تحريات الأمن وتكتشف حياة ابنتها بعد 6 أعوام

واشنطن(صدى):

تمكنت سيدة أمريكية من التعرف علي طفلتها بعد أن غابت عنها 6 سنوات إعتقدت خلالها بوفاتها لتثبت في واقعة فريدة من نوعها أن غريزة الأمومة أقوي من تحريات الأمن ومكائد الخاطفين .

ووفقاً للأحداث كانت الطفلة ديلمار فيرا البالغة من العمر 10 أيام فقط، تنام في غرفة النوم بالطابق العلوي من منزل أسرتها في ولاية فيلادلفيا، عندما اندلع حريق في المنزل عام 1997 وهرعت الأم على الفور إلى الغرفة، لكنها لم تعثر على أي أثر لطفلتها، حيث كان سريرها فارغاً والنافذة مفتوحة.

ولم يتم العثور على أي أثر لجثة الطفلة، وعلى الرغم من ذلك، اعتقدت الشرطة أنها ماتت حرقاً في الحادث، لكن لويز لم تقتنع بهذا التفسير، وظلت تشكك في وفاة ابنتها.

وتوالت الأعوام لتحضر لويز كويفاز عيد ميلاد لأحد معارفها في عام 2004 وتشاهد فتاة ذات شعر أحمر، بدت لها مألوفة بشكل لافت للنظر، وكانت غمازات الطفلة واضحة للعيان، مما جعل لويز تشك في أنها ابنتها التي قيل لها إنها توفيت في حريق في المنزل قبل عدة سنوات.

وبعد 6 سنوات من هذه الحادثة، أثبتت فحوصات الحمض النووي أن شكوك لويز كانت في محلها، وتبين أن الطفلة المدعوة علياء، ليست سوى ابنتها ديلمار فيرا، وكانت قد اختطفت من قبل ابنة عم لوز كارولين كيرا، التي أشعلت الحريق في المنزل للتغطية على جريمة الاختطاف.