بالفيديو.. مشهد مؤثر لمُسن تحت الانقاض بعد أن دمر الحوثيين منزله
ثقت إحدى مقاطع الفيديو مشهد مؤثر لـ ” مُسن ” تحت أنقاض منزله؛ حيث قامت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتدمير منزله في الحديدة.
ويظهر ” المُسن ” بالمقطع وهو بحالة يُرثى لها تحت الانقاض، فيما يحاول البعض إنقاذه وانتشاله من تحت انقاض منزله.
عبدالله[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 45 دقيقة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
ابن البلد[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 41 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله ينتقم منهم عاجلا غير آجل