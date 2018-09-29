بالفيديو.. مشهد مؤثر لمُسن تحت الانقاض بعد أن دمر الحوثيين منزله

طهران(صدى):

ثقت إحدى مقاطع الفيديو مشهد مؤثر لـ ” مُسن ” تحت أنقاض منزله؛ حيث قامت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتدمير منزله في الحديدة.

ويظهر ” المُسن ” بالمقطع وهو بحالة يُرثى لها تحت الانقاض، فيما يحاول البعض إنقاذه وانتشاله من تحت انقاض منزله.