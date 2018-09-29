جريمة قتل بشعة في حائل.. والشرطة تلقي القبض على المتورطين

حائل(صدى):

ألقت الدوريات الأمنية بحائل، القبض على شخصيْن مُتهميْن في قتل قريبهما، فجر اليوم السبت، بأحد الأحياء جنوبي حائل.

وبحسب المعلومات الأولية حول الواقعة أنه نشب خلاف بين مجموعة أشخاص، انتهى بقتل أحدهم، ولاذ المتسبّبون بالفرار، فيما تمّ القبض على مُتهميْن اثنيْن في التسبُّب في الحادثة، حيث تم تسليمهما إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.