جريمة قتل بشعة في حائل.. والشرطة تلقي القبض على المتورطين
ألقت الدوريات الأمنية بحائل، القبض على شخصيْن مُتهميْن في قتل قريبهما، فجر اليوم السبت، بأحد الأحياء جنوبي حائل.
وبحسب المعلومات الأولية حول الواقعة أنه نشب خلاف بين مجموعة أشخاص، انتهى بقتل أحدهم، ولاذ المتسبّبون بالفرار، فيما تمّ القبض على مُتهميْن اثنيْن في التسبُّب في الحادثة، حيث تم تسليمهما إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19966 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول و لا قوة الا بالله
يعني ما فيه تفاهم الا بالسلاح
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34778 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يعين
هاالحين بتشتغل مواقع التواصل شحذه للدية
وشريطيةالديات بيعينون خير من الدلالة
واعيان القبيلة والشيبان بيجونك بتكفى وطلبناك
وحب اخشوم
والقاتل والي معه بيتكون في السجن ماكلين شاربين نايمين تحت المكيف
وخدمات طبية مجانية
وتستمر الحياة😐