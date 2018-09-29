رغم تعطيلها لعملها الفني.. شما حمدان تنفي الخلاف مع بلقيس

أبو ظبي(صدى):

أكدت المطربة الإماراتية شما حمدان استمرار علاقتها الجيدة مع النجمة اليمنية المستقرة في الإمارات بلقيس نافية ما أثير مؤخراً حول وجود خلاف بينهما بسبب عدم طرح الأخيرة الأعنية التى لحنتها شما حمدان.

وبسؤال حمدان حول آخر تطورات الأغنية وسبب عدم خروجها للعلن، أجابت في أحد البرامج التلفزيونية: ” اسأل بلقيس.. لأن هي عندها الأغنية مش عندي أنا.. فهي على راحتها مثل ما تبغي بتنزلها “.

وتابعت قائلة: ” لو ملحنين أعطوني أغنية وتأخرت في طرحها ها شيء راجعلي”، وفيما يتعلق بطبيعة الجو العام الذي تدور فيه الأغنية، قالت حمدان: “جو كويتي قريب للسعوديين”.

يذكر أن بلقيس غردت عبر “تويتر” في يوليو 2017، مؤكدة أنها بصدد التعاون مع شما حمدان بأغنية جديدة، قالت فيها: “تعاون فني قريب يجمعني مع الجميلة شما حمدان بأغنية من ألحانها وكلمات المبدع رياض العوض وتوزيع المتجدد هشام السكران.. انتظرونا”.