رئيس الزمالك ينهي الجدل حول مؤمن زكريا.. ويهدد بطرد ” كاف ” من مصر

ماجد محمد(صدى):

أثار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك المصري الجدل بعد تصريحاته العنيفة وتهديداته الصريحة لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، بعد الأنباء التي ترددت عن تعرضه للإيقاف لمدة عام، بسبب هجومه على مسؤولي ” كاف ” .

وأكد مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ” لا يستطيع كاف إيقافي لمدة عام كما تردد في الساعات الأخيرة، في العديد من وسائل الإعلام، لست عنصرًا من عناصر اللعبة ليتم إيقافي ” .

وقال منصور: ” إذا فرض كاف أي عقوبات عليّ، لن يكون هناك وجود للاتحاد الأفريقي في مصر، سأسحب المقر منهم وأقوم بتأجيره مفروشًا، أقسم بالله مش هدخل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وعمرو فهمي السكرتير العام مبنى الكاف في القاهرة ” .

وأضاف : ” ورحمة أمي يا عمرو ما أنا سايبك انت وأبوك، أنت شمام وسكران الـ24 ساعة، أحذر أحمد أحمد لأنني أمتلك تسجيلات تكشف كيف نجح في انتخابات الاتحاد الأفريقي، وسأقوم بتسليمها إلى عيسى حياتو الرئيس السابق للكاف الخاسر في الانتخابات من أجل الحصول على حقه ” .

ومن جانب آخر، حسم مرتضى موقف ناديه من التعاقد مع مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، في نهاية الموسم الحالي، مضيفًا: ” كل ما يشاع عن مؤمن زكريا لا أساس له من الصحة، والموضوع أصبح مثل راجل طلق مراته ” .

من ناحية أخرى، أشاد مرتضى بتركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي والهيئة العامة للرياضة بالمملكة، بعد تدخله السريع لحل الأزمة التي تعرض لها الوفد الرسمي للنادي في الكويت.