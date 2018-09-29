” هدف ” يُعلن عن توفر وظائف شاغرة

الرياض(صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية عن توفر ٥٠ وظيفة شاغرة؛ للعمل بمسمى ” مشرف مبيعات ” بالمدينة المنورة عبر برنامج” تمهير ” .

وأوضح الصندوق المعايير الواجب توافرها في المتقدمين، وهي كالتالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

– ألا يكون المتقدم على رأس العمل، سواءً في القطاع العام أو الخاص.

– أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الـ 6 أشهر السابقة.

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج ” تمهير ” سابقًا.

ودعا الصندوق الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف للاطلاع

على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:هنا