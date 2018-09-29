بعد تعرضها للاختراق.. محكمة أمريكية تتخذ قرارا عاجلا بحق ” فيسبوك “

واشنطن(صدى):

اتخذت محكمة أمريكية قراراً بشأن شبكة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” بعد ساعات قليلة من تعرضها للاختراق.

وجاء في قرار المحكمة الجزئية الأمريكية بولاية كاليفورنيا أن شبكة “فيسبوك” غير مضطرة لكسر تشفير تطبيق ” ماسنجر ” الخاص بها لمصلحة سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، وليس مضطرا لأن يخضع لقوانين التنصت على المكالمات الصوتية الخاصة بالحكومة الأمريكية، بحسب موقع ” ذا فيرج ” التقني المتخصّص.

ولفتت إلى أن المكالمات الصوتية التي تتم عن طريق الإنترنت اللاسلكي ” واي فاي ” لا تخضع لقوانين التنصت مثل المكالمات الهاتفية الاعتيادية أو الخلوية.

يذكر أن ” فيسبوك ” قد أعلنت مساء أمس الجمعة، عن اختراق نحو 50 مليون حساب تابع لها بتاريخ 25 سبتمبر، حيث شددت على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد أي جهة يثبت تورطها في عملية الاختراق.