بعد تعرضها للاختراق.. محكمة أمريكية تتخذ قرارا عاجلا بحق ” فيسبوك “
اتخذت محكمة أمريكية قراراً بشأن شبكة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” بعد ساعات قليلة من تعرضها للاختراق.
وجاء في قرار المحكمة الجزئية الأمريكية بولاية كاليفورنيا أن شبكة “فيسبوك” غير مضطرة لكسر تشفير تطبيق ” ماسنجر ” الخاص بها لمصلحة سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، وليس مضطرا لأن يخضع لقوانين التنصت على المكالمات الصوتية الخاصة بالحكومة الأمريكية، بحسب موقع ” ذا فيرج ” التقني المتخصّص.
ولفتت إلى أن المكالمات الصوتية التي تتم عن طريق الإنترنت اللاسلكي ” واي فاي ” لا تخضع لقوانين التنصت مثل المكالمات الهاتفية الاعتيادية أو الخلوية.
يذكر أن ” فيسبوك ” قد أعلنت مساء أمس الجمعة، عن اختراق نحو 50 مليون حساب تابع لها بتاريخ 25 سبتمبر، حيث شددت على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد أي جهة يثبت تورطها في عملية الاختراق.
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