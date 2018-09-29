الخارجية العراقية تعبر عن أسفها لقرار واشنطن سحب موظفي القنصلية الأمريكية في البصرة

بغداد(صدى):

عبرت وزارة الخارجية العراقية عن أسفها لقرار واشنطن سحب موظفي القنصلية الامريكية في البصرة وتحذير المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق.

أكدت الخارجية العراقية في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمها، السبت، بأن العراق ملتزم بحماية وتأمين البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه, وعزم حكومته على مواجهة أية تهديدات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو أي زائر وافد باعتبار أن أمنهم جزء من أمن العراق والتزام قانوني وأخلاقي.

ودعت الوزارة البعثات الدبلوماسية إلى عدم الالتفات لما يتم ترويجه لتعكير جو الأمن والاستقرار والإساءة إلى علاقات العراق مع دول العالم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أمس، عن إغلاق القنصلية الأمريكية في محافظة البصرة جنوب العراق, بسبب تهديدات أمنية, وتوجيه أمر لجميع موظفيها بمغادرة المحافظة، كما حذرت الخارجية الأميركية من جهتها في بيان، المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق للأسباب ذاتها.