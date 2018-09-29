عدد الأطباء الأجانب بالمملكة يفوق المواطنين

الرياض(صدى):

فاق عدد الأطباء الأجانب بالمملكة عدد الأطباء من المواطنين؛ حيث أوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن عدد الأطباء السعوديين المصنفين من قبل الهيئة 13 ألفًا مقابل 28 ألف غير سعودي.

وأشارت الهيئة إلى أنه بلغ عدد الأطباء السعوديين وغير السعوديين المتخصصين وغير المتخصصين حالياً 93,966 طبيبا وطبيبة، منهم 25,249 طبيبا سعوديًا، مقابل 68,717 طبيبا غير سعودي؛ فيما وصل إجمالي الطلبة المقيدين حاليًا في كليات الطلب داخل المملكة 26,216، ” ذكور وإناث ” يدرسون في 37 كلية، 29 كلية حكومية، و8 كليات خاصة.

وفي السياق نفسه، يقدرعدد الطلبة المبتعثين ممن تنتهي بعثاتهم في الفترة من 2018 – 2022 بـ 2533 طالبا وطالبة، فيما شكل عدد الطلبة الذين لا يتوفر لهن تاريخ انتهاء بعثة وغير مصنفين لدى الهيئة 194 طالبا، ليصبح إجمالي عدد المبتعثين 2727.