عدد الأطباء الأجانب بالمملكة يفوق المواطنين
فاق عدد الأطباء الأجانب بالمملكة عدد الأطباء من المواطنين؛ حيث أوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن عدد الأطباء السعوديين المصنفين من قبل الهيئة 13 ألفًا مقابل 28 ألف غير سعودي.
وأشارت الهيئة إلى أنه بلغ عدد الأطباء السعوديين وغير السعوديين المتخصصين وغير المتخصصين حالياً 93,966 طبيبا وطبيبة، منهم 25,249 طبيبا سعوديًا، مقابل 68,717 طبيبا غير سعودي؛ فيما وصل إجمالي الطلبة المقيدين حاليًا في كليات الطلب داخل المملكة 26,216، ” ذكور وإناث ” يدرسون في 37 كلية، 29 كلية حكومية، و8 كليات خاصة.
وفي السياق نفسه، يقدرعدد الطلبة المبتعثين ممن تنتهي بعثاتهم في الفترة من 2018 – 2022 بـ 2533 طالبا وطالبة، فيما شكل عدد الطلبة الذين لا يتوفر لهن تاريخ انتهاء بعثة وغير مصنفين لدى الهيئة 194 طالبا، ليصبح إجمالي عدد المبتعثين 2727.
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 842 ] نشر منذ 1 ساعة
ندررررري مافيه شي جديد!!!!!
هل كل الأطباء الأجانب فعلا أطباء وإلا كالعاده طبيب أجنبي وكان الضحيه السعودي وبالاخر سافر وسكتم بكتم
zayr[ عدد التعليقات: 1652 ] نشر منذ 1 ساعة
هل ٢٥٢٥٠ طبيب سعودي هي حصيلة اربعين سنة من خريجين كليات الطب في جامعات السعوديه نتيجه غير مقبوله بتاتا .
أبو عبد اللّه[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 59 دقيقة
أطردوهم خلو نسبة ٢٠ بالمئة بس😡
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34778 ] نشر منذ 31 دقيقة
مافي فايدة🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54954 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يعين ,,
مؤدب[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 18 دقيقة
وثلاثة ارباعهم مافيه خير والله العالم إن نصهم شهاداتهم مزورة من غير التكاسل والتبلد والتحرش ويشتغلوا بأقل جهد أهم شي الراتب والسكن ومكافأة سنوية وتأمين طبي وتذاكر السفر واخطأ طبية لأنهم مشغولين بامورهم ومصالحهم الخاصة