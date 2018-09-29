بالصور.. 30 كيس قمامة يغزلون رداء فنانة مصرية بمهرجان الجونة

القاهرة(صدى):

قامت الممثلة سارة عبد الرحمن، بتصرف غريب لاقى استحسان الكثيرين؛ حيث ارتدت ملابس مُصنعة من أكياس بلاستيكية معاد تدويرها خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية.

وأوضحت سارة عبر حسابها الرسمي على موقع ” فيسبوك ” معلقةً: ” مصر بتنتج ١٢ مليار كيس بلاستيك في السنة. و ١-٥ ٪‏ من العدد دة بس بيعاد تدويره، الباقي بيفضل مدة طويلة في قوالب القمامة و مع الشمس بيطلع مادة سامة اسمها الميثان اللي بيضر الانسان و بيجبله أمراض منها السرطان. ”

وتابعت: ” مبسوطة أقول إن اللي أنا لابساه دة معمول من ٣٠ كيس بلاستيك مُعاد تدويرهم، Upfuse براند مصري بيصنع شنط من أكياس البلاستيك كمشروع ينشر الوعي للحفاظ على البيئة. ”