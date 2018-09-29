ردة فعل طفل عندما رأى صورة الملك سلمان وولي العهد.. ووالده يروي التفاصيل

أبها(صدى):

قام رئيس مركز قنا التابع لمحافظة محايل سعد بن يحيى الحياني، بتكريم الطفل إياد بن خالد عبدالله يوسف؛ البالغ من العمر 3 أعوام بعدما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة له وهو يقبّل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

ومن جهته، روى والد الطفل إياد قصة صورة نجله التي أشعلت مواقع السوشيال ميديا ولاقت إعجابا من قبل رواد التواصل الاجتماعي، قائلا إنه عندما كان يتجوّل في مركز قنا برفقة أسرته تحدثت عن اليوم الوطني بكل حب وفخر.

وأوضح والد الطفل أنه خلال مرورهم بجانب لوحة تحمل صورة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كان نجله ينظر إلى تلك اللوحة الوطنية بكل لهفة وحب، ثم طلب منه الوقوف بجانب اللوحة لينزل من المركبة ويترجل إلى تلك اللوحة ويقبل صورة الملك سلمان وولي العهد.

وأشار إلى أن نجله طلب منه إخراج هاتفه والتقاط صورة له وهو يقبّلهما، مرددا كلمة “أحبهم يا بابا”.