” باين حبيت ” تشعل أزمة جديدة بين عمرو دياب وعمرو مصطفي
يعتزم الملحن المصرى عمرو مصطفي إتخاذ إجرءات قانونية ضد الفنان عمرو دياب بعد إشتعال أزمة جديدة بينهما نتيجة عدم كتابة اسمه كملحن لأغنية ” باين حبيت ” التى تعاون فيها عمرو دياب مع الـ DJ العالمي مارشيميللو.
وأعلن عمرو مصطفى، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك : ” تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية ” باين حبيت ” غناء عمرو دياب وتوزيع مارشميلو ما لا يرضيني، وهذا لا يرضي جمهوري، وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة “.
يذكر أن أغنية ” باين حبيت ” من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع مارشيمللو ، وتخطت الأغنية 220 ألف مشاهدة، خلال ساعات من طرحها، عبر القناة الرسمية لمارشيميللو بموقع يوتيوب.
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