” باين حبيت ” تشعل أزمة جديدة بين عمرو دياب وعمرو مصطفي

أماني الغامدي(صدى):

يعتزم الملحن المصرى عمرو مصطفي إتخاذ إجرءات قانونية ضد الفنان عمرو دياب بعد إشتعال أزمة جديدة بينهما نتيجة عدم كتابة اسمه كملحن لأغنية ” باين حبيت ” التى تعاون فيها عمرو دياب مع الـ DJ العالمي مارشيميللو.

وأعلن عمرو مصطفى، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك : ” تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية ” باين حبيت ” غناء عمرو دياب وتوزيع مارشميلو ما لا يرضيني، وهذا لا يرضي جمهوري، وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة “.

يذكر أن أغنية ” باين حبيت ” من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع مارشيمللو ، وتخطت الأغنية 220 ألف مشاهدة، خلال ساعات من طرحها، عبر القناة الرسمية لمارشيميللو بموقع يوتيوب.