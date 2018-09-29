تخلصي من هذه الأشياء إذا كانت بمنزلك

واشنطن(صدى):

ينصح الخبراء والعلماء بأن يتم فرز الكثير من الأشياء داخل المنزل، والتي تؤثر سلبيًا على صحة أفراد الأسرة، ومنها بعض الأشياء التي يتم الاحتفاظ بها دون أدنى فائدة وتشغل حيزًا بالمنزل؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه الأشياء.

– الإسفنج

ينقل إسفنج تنظيف الأواني والأطباق الجراثيم إلى يد المستخدم ثم إلى طعامه، لذا ينصح العلماء استبدالها مرة كل أسبوع.

– فرشاة الأسنان

غسل الأسنان بشكل متكرر يؤدي إلى استهلاك شعيرات فرشاة الأسنان بمرور الوقت، لذا ينصح باستعمال فرشاة أسنان جديدة كل 3 إلى 4 أشهر لتنظيف الأسنان.

– مستحضرات التجميل

يجب استخدام مستحضرات تجميل جديدة كل 6 أشهر؛ وذلك منعًا لتراكم البكتيريا في العبوات، وضرورة الالتزام بتاريخ انتهاء الصلاحية لكل المستحضرات التي تستخدم على البشرة أو العينيين.

– الأدوية

من الأفضل الاحتفاظ بمحتويات خزانة الدواء كاملة الصلاحية؛ لأن معظم الأدوية المنتهية الصلاحية تفقد فاعليتها بمرور الوقت.

– علب العدسات اللاصقة

يجب استخدام علبة جديدة للعدسات اللاصقة كل 3 أشهر؛ وذلك للحفاظ على نظافة علبة العدسات اللاصقة، حيث يجب شطفها بمحلول ملح طازج.

– وسائد الأسرة

يجب استبدال الوسادات إذا تغير شكلها وظهرت بها كتل متفرقة أو لا يتم فردها بشكل متسق، حيث ينصح العلماء استبدالها كل سنتين.