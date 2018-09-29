بالفيديو.. طالب يفشل في الهروب من المدرسة بسبب ” كرشه “
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي فشل محاولة طفل في الهروب من المدرسة بسبب سمنته.
ويظهر المقطع الطفل وهو يحاول الهروب من فتحة في سور المدرسة ” السلكي ” إلا أن كبر منطقة الكرش منعه من الخروج.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19101 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه . محاولة فاشلة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32104 ] نشر منذ 3 ساعات
ياقطعتي عنه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه بينفرث الله يقطع تعك المربده
alfahd42[ عدد التعليقات: 19101 ] نشر منذ 3 ساعات
بينفرث الله يقطع تعك المربده
وش ذا باي لغه
رااايق[ عدد التعليقات: 5521 ] نشر منذ 2 ساعتين
يااا واااد *** تدهن بالفازليين وتعدي *!! ههههههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54967 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههه ,,
Reem[ عدد التعليقات: 519 ] نشر منذ 2 ساعتين
alfahd42
بينفرث الله يقطع تعك المربده
بإي لغة ؟
الله يسلمك
تشبيك كلمات زي ناصر الفراعنة هههه
الترجمة#
بينفغس , الله يقطعك ’ اترك عنك المربدة هههه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4115 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه توحفه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34778 ] نشر منذ 1 ساعة
أتمنى من صدى
أن تجعل لنا الذكور
صفحة خاصة مايدخلون فيها البنات😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32104 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم يا صدى هبي له صفحه خاصه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4540 ] نشر منذ 1 ساعة
الصحيفه مشتركه ياخوي سعد
والشراكه فيها بركه-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32104 ] نشر منذ 59 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه كل مشروك متروك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10368 ] نشر منذ 52 دقيقة
ههههه😊المدير متفق مع كرشه😊😂😂