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بالفيديو.. طالب يفشل في الهروب من المدرسة بسبب ” كرشه “

بالفيديو.. طالب يفشل في الهروب من المدرسة بسبب ” كرشه “
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي فشل محاولة طفل في الهروب من المدرسة بسبب سمنته.

ويظهر المقطع الطفل وهو يحاول الهروب من فتحة في سور المدرسة ” السلكي ” إلا أن كبر منطقة الكرش منعه من الخروج.


13 تعليق

[ عدد التعليقات: 19101 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههه

[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههه . محاولة فاشلة

[ عدد التعليقات: 32104 ] نشر منذ 3 ساعات

ياقطعتي عنه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه بينفرث الله يقطع تعك المربده

[ عدد التعليقات: 19101 ] نشر منذ 3 ساعات

بينفرث الله يقطع تعك المربده
وش ذا باي لغه

[ عدد التعليقات: 5521 ] نشر منذ 2 ساعتين

يااا واااد *** تدهن بالفازليين وتعدي *!! ههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 54967 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههه ,,

[ عدد التعليقات: 519 ] نشر منذ 2 ساعتين

alfahd42
بينفرث الله يقطع تعك المربده
بإي لغة ؟
الله يسلمك
تشبيك كلمات زي ناصر الفراعنة هههه
الترجمة#
بينفغس , الله يقطعك ’ اترك عنك المربدة هههه

[ عدد التعليقات: 4115 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههه توحفه

[ عدد التعليقات: 4540 ] نشر منذ 1 ساعة

الصحيفه مشتركه ياخوي سعد
والشراكه فيها بركه-

[ عدد التعليقات: 32104 ] نشر منذ 59 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه كل مشروك متروك

[ عدد التعليقات: 10368 ] نشر منذ 52 دقيقة

ههههه😊المدير متفق مع كرشه😊😂😂

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