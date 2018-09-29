بالفيديو.. طالب يفشل في الهروب من المدرسة بسبب ” كرشه “

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي فشل محاولة طفل في الهروب من المدرسة بسبب سمنته.

ويظهر المقطع الطفل وهو يحاول الهروب من فتحة في سور المدرسة ” السلكي ” إلا أن كبر منطقة الكرش منعه من الخروج.