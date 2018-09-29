جلد الدجاج ” برئ ” من الأضرار

لندن(صدى):

علي الرغم من أن وجبات الدجاج المشوي تتميز بجلده اللذيذ والمقرمش الذى يحبه الكثيرون إلا أن هناك مخاوف لدي البعض تجاه أضراراه التى حذر منها بعض الأطباء.

ووفقاً لصحيفة ” الجارديان ” البريطانية، نفت دراسات حديثة أضرار جلد الدجاج وأكدت إحتوائه على على حمض الزيت أو حمض الأوليك، وهو حمض ذهني “أوميجا-9” أحادي الإشباع مما يساعد علي بينها تحسين القدرات العقلية، وتنشيط الذاكرة ومساعدة الدماغ على تأدية وظائفه والحفاظ على سلامة الأعصاب.

وأكدت الدراسات أن حمض الزيت من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات والنوبات القلبية، ويقوي كذلك كفاءة الجهاز المناعي في مواجهة الأمراض وتنظيم الهرمونات، كما يعد جلد الدجاج مصدرا مهما للدهون المشبعة، التي تلعب دورا في تنظيم الهرمونات وتحسين المناعة وكثافة العظام، لافتةً إلى أن هذه الفوائد لا تنطبق على الدجاج المغذى بالهرمونات أو المشوى في الزيت مع درجات حرارة عالية.