بالصور.. نيسان ألتيما 2019 الجديدة تكشف أسعارها العالمية

واشنطن(صدى):

كشفت نيسان عن الأسعار الأمريكية لألتيما 2019 الجديدة، والتي تبدأ من 23,750$ لنسخة S بنظام الدفع الأمامي، و25,100$ في حالة اختيار الدفع الرباعي.

جميع نسخ ألتيما الجديدة تأتي بتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو بشكل قياسي، بالإضافة إلى دعم بلوتوث لنظام المعلومات الترفيهية بشاشة 8 إنش، ومقعد كهربائي بثمان وضعيات مختلفة للسائق وأنظمة سلامة جديدة مثل كبح الطوارئ التلقائي والتحذير المبكر من الاصطدام.

كما بالإمكان شراء نظام “درع السلامة 360” الاختياري لنيسان، والذي يشمل أنظمة رصد للمشاة لتفعيل كبح الطوارئ التلقائي، والتحذير من مغادرة حارة الطريق، ورصد النقطة العمياء، والتحذير من السيارات العابرة من الخلف.

نيسان حدّثت محرك الأربع سلندرات سعة 2.5 لتر لتصل قوته حالياً إلى 188 حصان وعزم دورانه 244 نيوتن.متر، وفي حالة شرائك لنسخة SR بـ 29,150$، فستحصل على محرك تيربو جديد سعة 2.0 لتر بأربع سلندرات بضغط متغير، بقوة 248 حصان وعزم دوران 380 نيوتن.متر.

الجدير بالذكر أن كافة الأسعار مذكورة خاصة بالولايات المتحدة ولا علاقة لها بأسواق الخليج، لكنها تظهر زيادة 490$ بسعر ألتيما 2019 مقارنة بالسابق، ما يعادل 1,835 ريال، وهذا يعطينا فكرة عن الزيادة التي ستكتسبها عند وصولها إلينا بمطلع 2019، مع الأخذ بالاعتبار أن السيدان متوسطة الحجم متاحة حالياً في موديل 2018 بقيمة 74,100 ريال لدى وكالة نيسان بالمملكة دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.