بالفيديو.. العفاسي يرحب بولي العهد: العزم محمد بن سلمان
أنشد المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، بكلمات ” العزم محمد بن سلمان ” ؛ مرّحبًا بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المنتظرة اليوم السبت,
ونشر ” العفاسي ” الأنشودة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ؛ حيث جاءت كلماتها: ” إنت الأمل إنت العزم من دار سلمان الحزم.. راعي مكان ومنت ضيف وحنا ترى إخوانك لزم.. مصيرنا واحد ترى مهما في هالدنيا جرى..المملكة هي الكويت وخل يدري إللي ما درى. ”
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19971 ] نشر منذ 3 ساعات
مرحبا مليون يا بو سلمان في وطنك الثاني دولة الكويت
ابن البلد[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 3 ساعات
كلمات جميلة وصوت اجمل من العفاسي ما شاء الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 19101 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق يارب والله يسدد خطاهم
سوري مغترب[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 28 دقيقة
ندمت كوني احترمتك يوماً من الأيام .. حرام هذه الأناشيد الرائعة الساحرة التي أصدرتها والتي كانت سبباً في هداية الملايين ..