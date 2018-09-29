بالفيديو.. العفاسي يرحب بولي العهد: العزم محمد بن سلمان

خالد الظفيري(صدى):

أنشد المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، بكلمات ” العزم محمد بن سلمان ” ؛ مرّحبًا بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المنتظرة اليوم السبت,

ونشر ” العفاسي ” الأنشودة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ؛ حيث جاءت كلماتها: ” إنت الأمل إنت العزم من دار سلمان الحزم.. راعي مكان ومنت ضيف وحنا ترى إخوانك لزم.. مصيرنا واحد ترى مهما في هالدنيا جرى..المملكة هي الكويت وخل يدري إللي ما درى. ”