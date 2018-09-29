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بالفيديو.. العفاسي يرحب بولي العهد: العزم محمد بن سلمان

بالفيديو.. العفاسي يرحب بولي العهد: العزم محمد بن سلمان
خالد الظفيري(صدى):

أنشد المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، بكلمات ” العزم محمد بن سلمان ” ؛ مرّحبًا بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المنتظرة اليوم السبت,

ونشر ” العفاسي ” الأنشودة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ؛ حيث جاءت كلماتها: ” إنت الأمل إنت العزم من دار سلمان الحزم.. راعي مكان ومنت ضيف وحنا ترى إخوانك لزم.. مصيرنا واحد ترى مهما في هالدنيا جرى..المملكة هي الكويت وخل يدري إللي ما درى. ”


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19971 ] نشر منذ 3 ساعات

مرحبا مليون يا بو سلمان في وطنك الثاني دولة الكويت

[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 3 ساعات

كلمات جميلة وصوت اجمل من العفاسي ما شاء الله

[ عدد التعليقات: 19101 ] نشر منذ 3 ساعات

بالتوفيق يارب والله يسدد خطاهم

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 28 دقيقة

ندمت كوني احترمتك يوماً من الأيام .. حرام هذه الأناشيد الرائعة الساحرة التي أصدرتها والتي كانت سبباً في هداية الملايين ..

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