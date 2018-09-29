” التعليم ” تكشف عن عدد الأطفال في قوائم الانتظار للقبول في الصفوف الأولية

نايف السالم(صدى):

أكدت وكيلة وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد أن 160 ألف طفل في قوائم الانتظار للقبول في الصفوف الأولية.

وأوضحت العواد أن التوسع الكبير في فتح مدارس جديدة للتعليم المبكر سينهي الإشكالات، لكن التطبيق سيأخذ وقتا طويلا، لأنه يحتاج إلى بنية تحتية ممتازة، وفقا لما نشرته ” الوطن”.

وبحسب المعلومات الواردة فإن عدد روضات الأطفال حاليا في المملكة بلغ 3684 روضة، يجري العمل حالياً على إطلاق 1500 روضة أطفال جديدة حتى 2020، من خلال مبادرة وزارة التعليم مرحلة الطفولة المبكرة التي أطلقتها وزارة التعليم ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تهدف إلى تطوير برامج التوسع الكمي والنوعي في افتتاح رياض الأطفال، ورفع نسبة الالتحاق بها للوصول إلى 30% من عدد الطلاب الملتحقين بالصف الأول الابتدائي مع نهاية عام 2020، والعمل على الوصول إلى نسبة 70% بحلول عام 2030، رغم أن هذه النسبة تقل عن المعيار الإقليمي التي تقدر بـ79%.