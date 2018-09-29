مكتب الفنان عبدالله بلخير يوضح حقيقة فيديو الفتاة المنتقبة التي هجمت عليه
رد مكتب الفنان الإماراتي عبدالله بلخير، على ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو متداول قيل أنه لامرأة تحتضنه خلال حفل في عمان.
وقال مدير مكتب بلخير في تصريح له، إن المقطع قديم ويرجح أنه من مسرحية في سلطنة عُمان لفنان يقلد عبدالله بلخير، وليس هو كما أشيع.
وكانت مواقع التواصل قد تداولت بشكل واسع مقطع فيديو للحظة قفز ما بدا أنها فتاة منقبة واحتضانها لأحد المشاهير، خلال مشاركته في إحياء مهرجان للأطفال، أدى إلى إحداث دهشة وصراخ بين الجمهور، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بشأن شخصية ذلك الفنان.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19971 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عمى هذا مو احتضان بل هجوم كاسح حسبي الله عليها
alfahd42[ عدد التعليقات: 19101 ] نشر منذ 3 ساعات
من تريد الاحتظان بتلقاه في كل مكان بس هذه نوعيه اصيبت بمرض شوفوني وانا احتضن يعني مجاهره بالمعصيه الله لايبلانا
alfahd42[ عدد التعليقات: 19101 ] نشر منذ 3 ساعات
تفوه على هذه الاشكال من النساء الحقيرات
ابن البلد[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 3 ساعات
وأوضح أنه تمثيل
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4115 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبين انه مو بالخير لو كان هو وجت وحده وحضنته بعتزل الحياه😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54967 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههه ,,
,, خيبه للجميع ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32104 ] نشر منذ 2 ساعتين
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32104 ] نشر منذ 2 ساعتين
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32104 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا مو ابو الخير هذا واحد غيره والله انه صادق هي مسرحيه فيها تريقه بما حصل عندنا ومن الوثبه. انه رجال لابس ملابس حريم والى الحرمه ما تقدر على كذا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34778 ] نشر منذ 2 ساعتين
هدو هدو
قسم باالله
ياالحضن
أنه يرد
الروووووووووووووح
وينعش الجسد
ويخلي القلب يقرقع
تسمع القربعه بين ضلوعك
كن صدرك مكينة ددسن
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32104 ] نشر منذ 1 ساعة
🙃🙃🙃🙃🙃🙃
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة
الفنان بورعي دياب راح يعمل حفله بصأآره
شورب ورأص لحد الصوبح….
الي عاوزه تنط عليه .. ما نأولش لأ… بشرط تكون نحيفة أوي حتى ما يتعفصش وبملابس النوم الملعلطه.💃
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد عرض المأطع على خبراء الطب الشرعي…
أكدو ان الي نأز مش ست ابدا بالمره… وانه وله مطنبأ ومتنيل بستين نيله
عبدالله[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2082 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا مشهد تمثيلي من مسرحية تقليد للفنان عبدالله بالخير؟
واللا مستحيل حرمة تطير بهالسرعة،كأنها المصارع:- جيمي سوبر فلاي ((سنوكا)).
عبدالله[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 51 دقيقة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم