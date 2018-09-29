مكتب الفنان عبدالله بلخير يوضح حقيقة فيديو الفتاة المنتقبة التي هجمت عليه

أبو ظبي(صدى):

رد مكتب الفنان الإماراتي عبدالله بلخير، على ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو متداول قيل أنه لامرأة تحتضنه خلال حفل في عمان.

وقال مدير مكتب بلخير في تصريح له، إن المقطع قديم ويرجح أنه من مسرحية في سلطنة عُمان لفنان يقلد عبدالله بلخير، وليس هو كما أشيع.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت بشكل واسع مقطع فيديو للحظة قفز ما بدا أنها فتاة منقبة واحتضانها لأحد المشاهير، خلال مشاركته في إحياء مهرجان للأطفال، أدى إلى إحداث دهشة وصراخ بين الجمهور، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بشأن شخصية ذلك الفنان.