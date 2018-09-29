كواليس مقتل رجل أعمال بعد ابتزازه لشخص بفيديو جنسي

القاهرة(صدى):

تمكنت الشرطة المصرية من كشف لغز الحادثة التي اهتزت لها مدينة 6 أكتوبر والتى راح ضحيتها رجل أعمال “فريد شوقي” بعد أن خطفه 4 متهمين وقاموا بالتعدي عليه وضربه بإصابات بالغه بالرأس والعينين نتيجة خلافات مالية وإبتزازه لأحد المتهمين بفيديو جنسي له مع فتاة وبعض الصور.

ووفقاً للتقارير الأمنية، أوضح فيديو خاص بالواقعة مشهد اختطاف رجل الأعمال حال محاولته الهرب من المتهمين، والذى يظهر فيه رقم لوحات السيارة، وتبين أنها مستأجرة من قبل أحد الأشخاص، وبمواجهة الأخير تبين أنه قام بتأجيرها للمتهم الثالث؛ فيما ضبط كل من المتهمين الثانى والرابع والخامس، ومن السابع حتى التاسع، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة، وكان ذلك بناء على اتفاق سابق مع باقى المتهمين.

وقالت التحريات، إن المتهمين أوهموا المجنى عليه بموعد مع المتهمين، الأول والثانى بالمقهى مكان بداية الواقعة، وانتظر باقى المتهمين جميعاً بالخارج حتى مغادرة المجنى عليه المكان، وما أن أبصروه يغادر المكان حتى قاموا بالالتفاف حوله وأوسعوه ضرباً، مقتادين إياه عنوة إلى السيارة المستأجرة من قبل المتهم الثالث، وقيادته واستقل معه السيارة المتهمين الخامس والسادس، بينما استقل الرابع المقعد المجاور.