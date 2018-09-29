كواليس مقتل رجل أعمال بعد ابتزازه لشخص بفيديو جنسي
تمكنت الشرطة المصرية من كشف لغز الحادثة التي اهتزت لها مدينة 6 أكتوبر والتى راح ضحيتها رجل أعمال “فريد شوقي” بعد أن خطفه 4 متهمين وقاموا بالتعدي عليه وضربه بإصابات بالغه بالرأس والعينين نتيجة خلافات مالية وإبتزازه لأحد المتهمين بفيديو جنسي له مع فتاة وبعض الصور.
ووفقاً للتقارير الأمنية، أوضح فيديو خاص بالواقعة مشهد اختطاف رجل الأعمال حال محاولته الهرب من المتهمين، والذى يظهر فيه رقم لوحات السيارة، وتبين أنها مستأجرة من قبل أحد الأشخاص، وبمواجهة الأخير تبين أنه قام بتأجيرها للمتهم الثالث؛ فيما ضبط كل من المتهمين الثانى والرابع والخامس، ومن السابع حتى التاسع، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة، وكان ذلك بناء على اتفاق سابق مع باقى المتهمين.
وقالت التحريات، إن المتهمين أوهموا المجنى عليه بموعد مع المتهمين، الأول والثانى بالمقهى مكان بداية الواقعة، وانتظر باقى المتهمين جميعاً بالخارج حتى مغادرة المجنى عليه المكان، وما أن أبصروه يغادر المكان حتى قاموا بالالتفاف حوله وأوسعوه ضرباً، مقتادين إياه عنوة إلى السيارة المستأجرة من قبل المتهم الثالث، وقيادته واستقل معه السيارة المتهمين الخامس والسادس، بينما استقل الرابع المقعد المجاور.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19101 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
من يمشي طريق الزلق يزلق ويطيح فيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 19101 ] نشر منذ 3 ساعات
والمبتزين يجب ان يحاسبوا على فعلهم
ابن البلد[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مؤدب[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 3 ساعات
…….. من العنوان عرفت انهم مصريين ……..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19971 ] نشر منذ 3 ساعات
هذه نتيجة طبيعيه لمن يحاول ابتزاز الاخرين وخصوصا اذا كان بمقطع جنسي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54967 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, قولة القايل // اللي اوله خنبقه نهايته خنبقه في خنبقه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34778 ] نشر منذ 1 ساعة
البنات ماوراهن الا وجع الراااس
الا شيمو😘😘😘😘