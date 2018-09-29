عدد ضحايا تسونامي إندونيسيا يرتفع لـ 400 قتيلا وجريحا

جاكرتا(صدى):

ارتفعت حصيلة الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 384 قتيلاً بحسب حصيلة جديدة لوكالة إدارة الكوار،ث السبت، فيما غصت المستشفيات بمئات الجرحى وسط مواصلة فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى المنطقة المنكوبة.

وقالت الوكالة، إن جميع الوفيات سجلت حتى الآن في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي، محذرة من أن الحصيلة قد ترتفع. وشوهدت جثث بين الركام المتناثر قرب شاطئ المدينة البالغ عدد سكانها 350 ألفًا، بعد أن اجتاحتها أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها 1,5 مترا.

وعبرت الوكالة عن مخاوف بشأن مصير مئات الأشخاص الذين كانوا يستعدون لإقامة احتفالات على الشاطئ كان من المقرر أن تبدأ مساء أمس.