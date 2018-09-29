بالفيديو.. سيلفستر ستالون يمازح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في الجونة

القاهرة(صدى):

مازح الفنان الأمريكي سيلفستر ستالون رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي خلال وقوفهما سوياً على السجادة الحمراء، حيث حاول مداعبته بأن يقوم بلعب الملاكمة معه.

وعبر ستالون عن سعادته الغامرة خلال كلمته التي ألقاها بعد تكريمه عن قدومه إلى مصر، موضحا أنها بلد ساحرة وذات تاريخ عريق، ومن يقم بزيارتها يتمنى أن يأتي لها مجددًا.

وخطف النجم الأمريكي ستالون الأنظار حوله خلال حضوره إلى الجونة من أجل تكريمه على مجمل أعماله الفنية، ما أشعل ختام مهرجان الجونة السينمائي.