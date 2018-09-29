منة فضالي تلقى مصرعها بنهاية فيلم ” المحترف “

القاهرة(صدى):

كشفت بعض وسائل الإعلام المحلية عن نهاية فيلم ” المحترف ” ، التي تشارك فيه الفنانة المصرية منة فضالي، حيث تلعب دور ” شجن ” التي تعمل في أحد الملاهي الليلية الشهيرة.

وتقع ” شجن ” في حب ” منصور ” الذي يجسده الفنان نضال الشافعي وتنشأ بينهما قصة حب تثير غيرة صديق الأخير، حيث يقوم صديق منصور بحرق ” شجن ” التي تلعب دوها منة فضالي داخل عشة في نهاية الأحداث.

والفيلم من إخراج إبرام نشأت ومن تأليف حسام موسى، وسيتم تصويره بمدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الأيام المقبلة، ويشارك في بطولة ” المحترف ” مايا نصري وأحمد تهامي وإدوارد وإيمي سالم.