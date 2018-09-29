منى زكي: أحمد حلمي لا يغار عليّ

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الممثلة المصرية منى زكي، على هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، أن زوجها الفنان المصري أحمد حلمي لا يغار عليها.

وعللت منى زكي ذلك قائلةً: ” لأننا كلنا متربيين مع بعض فمفيش الكلام ده ” ، لافتةً إلى أنها لا تعير اهتمامًا إن كان الرجل غني أو وسيم، حيث أن هناك أشياء أهم من ذلك بكثير.

وأكدت الفنانة المصرية أنها تحب العمل مع أحمد السقا وكريم عبد العزيز، لكنها إن كان عليها الاختيار فستختار كريم، لأنها عملت مع السقا في الكثير من الأفلام، بينما عدد أفلامها مع كريم أقل كثيرًا.