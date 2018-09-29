منى زكي: أحمد حلمي لا يغار عليّ
أكدت الممثلة المصرية منى زكي، على هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، أن زوجها الفنان المصري أحمد حلمي لا يغار عليها.
وعللت منى زكي ذلك قائلةً: ” لأننا كلنا متربيين مع بعض فمفيش الكلام ده ” ، لافتةً إلى أنها لا تعير اهتمامًا إن كان الرجل غني أو وسيم، حيث أن هناك أشياء أهم من ذلك بكثير.
وأكدت الفنانة المصرية أنها تحب العمل مع أحمد السقا وكريم عبد العزيز، لكنها إن كان عليها الاختيار فستختار كريم، لأنها عملت مع السقا في الكثير من الأفلام، بينما عدد أفلامها مع كريم أقل كثيرًا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19971 ] نشر منذ 3 ساعات
دخيلك على شو يغار عليك
هو اتزوجك من شان ياخذك كبري للوصول لتمثيل
alfahd42[ عدد التعليقات: 19101 ] نشر منذ 3 ساعات
ممكن يا ابو عمار
ابو منار[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 3 ساعات
لاننا متفقين على انه ديوث
وحدة من فيلم الي فيلم تحتضن وتنباس من من زميل عمل وينتشر في دور الافلام وهم راضيين
النتيجة انها دياثة
رااايق[ عدد التعليقات: 5521 ] نشر منذ 3 ساعات
الفن وأهله **!!!!!!!!!!
أبو عبد الّله[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 2 ساعتين
ديوث
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34778 ] نشر منذ 1 ساعة
حتختار السئا
لنو بيشتغل على النظيف
وبيحفظ الأقزاء بتاعة الدراما كولها
ومابيفوتش حاقه😂😂😂😂😂😂