مواطنون عن عملية حي الكويكب: مستقبل الإرهاب إلى الزوال

علي القحطاني (صدى):

شهدت محافظة القطيف عملية أمنية استباقية بحي ” الكويكب ” ؛ أسفرت عن القضاء على 3 عناصر إرهابية دفعة واحدة.

وفي هذا السياق، وصف المواطنين هذه العملية بالنوعية والاحترافية، كما أثنوا على شجاعة رجال الأمن في التصدي للإرهاب والحرص على حماية الممتلكات ومنع اقتراب المواطنين؛ بغرض حمايتهم من اعتداءات الإرهابيين.

حيث قال أحد المواطنين، أن عملية حي ” الكويكب ” أعطت إشارة واضحة ورسالة قوية للجميع، أن مستقبل الإرهاب إلى زوال، مؤكدًا أن المواطنين يقفون مع القيادات لمحاربة الإرهاب.