تعرف على المشروب السحري لـ ” الريدز “

طلال الغامدي(صدى):

نشرت تقارير صحفية ألمانية تقرير مثير حول المشروب ” السحرى ” الذى يتناوله فريق ” ليفربول ” الإنجليزى والذي يعده لهم خصيصاً السباح السابق مارك فارنيك.

وعلي الرغم من كونه مشروب طبيعي إلا أن السباح صاحب الـ 35 عام يعتبره سبب قوى وراء تألق الفريق الذي يتصدر البريميرليج برصيد 18 نقطة؛ حيث يتكون المشروب من البرتقال ومجموعة من الحمضيات التى تنتمي للفصيلة السذابية “citron ” مما يساعد علي مدهم بالطاقة سريعاً بعد التمرينات.

يشار إلي أن فارنيك بدأ العمل مع الإخصائية الغذائية للنادى مني نيمير التى إنضمت لمدرب اللياقة المعروف أندرياس كورماير 2016.