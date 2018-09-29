خربين وكاريلو يعيدان توازن الهلال

ماجد محمد(صدى):

استعاد نادي الهلال توازنه، بعد عودة الثنائي عمر خربين وكاريلو، اللذان شاركا في تدريب الفريق أمس الجمعة.

وتأكدت خلال التدريبات جاهزيتهما ومشاركتهما في لقاء الزعيم مساء اليوم أمام فريق الشباب العُماني، الذي سيقام في العاصمة العمانية مسقط، ‏‫ضمن إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ومن جانبه، اطمأن مدرب نادي الهلال، جورجي جيسوس لجاهزية الثنائي وذلك في ظل عدم ضم الثلاثي عموري‬، غوميز، وريفاس لهذه البطولة؛ مؤكدًا بأن عودة خربين وكاريلو ستعطي الفريق قوة من الناحية الهجومية، في ظل النقص العددي في الفريق.