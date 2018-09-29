اكتشفي الميعار الزمني الصحي المناسب لتكرار الحمل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف عدد من الأطباء عن ما تحتاج المرأة لمعرفته عن الفاصل الزمني المناسب لصحتها بين الحملين ، مُشيرين إلى أن المعيار الصحي للسيدة هو العامل الأساسي وراء قرار تكرار الحمل .

وأكد الأطباء أن الجسم يحتاج إلى سنة كاملة كي يتعافى من نقص المغذيات الناتج عن الحمل السابق، ثم بضعة أشهر لتخزين المغذيات من جديد من الضروري التأكيد على أن تقدير الفترة بين حملين مسألة شخصية تختلف من أم لأخرى وفقاً لظروفها، إلى جانب أن الاستشارة الطبيبة للتأكد من بعض الأمور الصحية.

لكن تحث البروتوكولات الصحية على تعريف الأمهات بالحد الزمني الأدنى الصحي بين حملين وهو 18 شهراً، وشرح احتياج الجسم لسنة كاملة كي يتعافى من نقص المغذيات والفيتامينات الناتج عن الحمل السابق.

ولذلك يقدّر الأطباء حاجة الجسم إلى 18 شهراً ليخزّن من جديد. كما قد تكون هناك أسباب أخرى للانتظار، مثل الولادة القيصرية التي يستغرق التعافي منها وقتاً.

وقد يدفع قلق الأم بخصوص السن إلى استعجال تكرار الحمل خوفاً من تراجع الخصوبة، والذي يبدأ بعد سن الـ 35 ، كما تتحمّس بعض الأمهات لفكرة تقارب السن بين الطفلين لتقليل متاعب رعاية الصغار.

بينما تميل بعض الأمهات لأخذ فاصل أكثر من سنتين بعد العودة إلى العمل، ومنح الجسم راحة كافية بعد مشقة الحمل.

لكن ينصحك الأطباء بعدم التفكير في الحمل قبل مرور سنة كاملة، ومراعاة احتياج جسمك إلى ما بين 12 إلى 18 شهراً ليعيد تخزين المغذيات المطلوبة لرحلة الـ 9 أشهر