بالفيديو.. عرض أغلى حذاء بالعالم وهذا هو سعره

دبي(صدى):

كشفت إمارة ” دبي ” بالإمارات العربية المتحدة، أنه أصبح بالإمكان مشاهدة أغلى ” حذاء نسائي ” في العالم، والذي وصلت قيمته إلى ما يزيد عن 17 مليون دولار أمريكي.

حيث تمت صناعة ” الحذاء ” من الذهب وتزيينه بالألماس، من عيار 15 قيراط، بالإضافة إلى ما يقارب الـ236 حجرًا صغيرًا من الأحجار المتلألئة، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأحجار الكريمة الثمينة.

وسيتم عرض الحذاء الأغلى في العالم إلى جانب مجموعة من الأحذية الأخرى المرصعة بالمجوهرات والألماس والياقوت والذهب، وذلك يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018 في برج العرب.

يُذكر أنه ليس هذا الحذاء الأغلى في العالم الأول الذي تعرضه دبي، ففي شهر نوفمبر من العام الماضي 2017، عرض فندق ” رافلز دبي ” ، حذاءً كان حينها هو الأغلى في العالم، وبسعر وصل حينها إلى 15 مليون دولار.