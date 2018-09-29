4 مؤشرات تدل على تلف صفاية البنزين

أماني الغامدي(صدى):

صفاية البنزين من الأجزاء الهامة اللازمة لعملية تشغيل محرك السيارة، حيث يتلخص دورها في تنقية البنزين من الشوائب والأوساخ، ليتم ضخه عبر طرمبة الوقود إلى غرفة الاحتراق في المحرك، وانسداد هذه الصفاية تصيب المحرك بالعديد من الأعطال التي قد تصل إلى توقفه.

ولكي نتجنب تلف صفاية البنزين، يجب عدم ترك خزان الوقود حتى يفرغ، لأنه يوجد الكثير من الأوساخ والشوائب في قاع الخزان، والتي تدخل في الصفاية وتتلف.

أعراض انسداد أو تلف صفاية البنزين في السيارة:

1- مع انسداد صفاية البنزين ستقل كمية البنزين التي تضخ للمحرك، مما يؤدي إلى شعورك حين الضغط على دواسة الوقود أنها أصبحت ثقيلة، وهو ما يجعلك تضغط بقوة أكثر دون جدوى

2- صعوبة تشغيل محرك السيارة نتيجة لعدم وصول بنزين كافي لتشغيله

3- ستفقد السيارة الكثير من قوتها وعزمها، نظراً لضعف كمية الوقود الواصلة للمحرك

4- توقف السيارة أثناء سيرها بشكل مفاجئ، أو تجد أن محرك السيارة يعمل لدقائق ثم يتوقف ثم يعمل دقائق ويتوقف وهكذا، بسبب ضعف وعدم انتظام ضخ البنزين إليه