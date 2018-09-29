كاتب: لا أصل لتحديد أزمنة انتظار بين الأذان وإقامة الصلاة

نايف السالم(صدى):

أوضح الكاتب علي بن محمد الرباعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد بذلك تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، مستشهدًا بقول النبي ” جُعلتْ لي الأرض مسجداً وطهورًا ” .

حيث أبان ” الرباعي ” أنه ورد أن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، لم يرد بذلك تحويل العبادة الفردية إلى طقس.

وأضاف: ” لا أتصور أن هناك نصًا شرعيًا يقضي بتخصيص وقت بين الأذان وإقامة الصلاة ولا أصل لما هو معلق على جدران المساجد من تحديد أزمنة انتظار تبدأ من 10 دقائق وتمتد إلى 20 دقيقة ” .

واستشهد ” الرباعي ” بقصة ” مزارع ” ، قائلاً: ” في إحدى القرى كان المؤذن مستفزًا للمصلين، يقدم ويؤخر كما يشاء، ولكونه أحمق يتحاشى المصلون مناقشته، دخل أحد المزارعين عليه بعد أن أطلق أغنامه في مرعاها، وفتح مولّد إخراج الماء من البئر ليسقي زرعه، فقال: أقم الصلاة ” .

واستكمل القصة: ” فتجاهله، وكررها المزارع، فنظر إليه بنص عين، وقال بلهجة نحوية ( أما تعلم أن المؤمن في المسجد مثل السمكة في الماء، والمنافق في المسجد مثل الطير في قفص، فلم يجد المزارع بدًا من التعامل مع الموقف بحكمة ” .

حيث صلى ركعتين وأردفها بتسبيح وتهليل، ولما شعر أن المؤذن يعاند، نظر إليه وقال بصوت مسموع ” أقم الصلاة يا سمكة ما أظن في تطويل قعدتنا صلاح ” ، مشيرًا إلى أن هذه القصة تنم عن مفارقات ومغالطات، أولها أن الوظائف الدينية التطوعية تتحول في يد جاهل بمقاصد الشرع إلى سلطة، فيغدو المسجد أو الجامع وكأنه أملاك خاصة.

ولفت ” الرباعي ” الانتباه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أذن بتقديم الطعام على الصلاة، وكان إذا سمع بكاء طفل يخفف الأداء، مضيفًا: ” صاحب الشغل ليس مثل إنسان لديه وقت طويل لا يعلم كيف يقضيه، ويجد متعته في أن يطيل القعدة في المسجد كما يروق له ” .