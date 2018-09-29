مفاجأة.. سيدة تتهم رونالدو باغتصابها

نواف السالم(صدى):

أصاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، لعنة الرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني؛ حيث فشل في اقتناص جائزتي أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في العالم هذا العام؛ بالإضافة إلى اتهامه باغتصاب سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا.

واتهمت السيدة كاثرين مايورجا، رونالدو بأنه اغتصبها عام 2009 عندما كان يلعب مع ريال مدريد في أحد فنادق لاس فيجاس، وأنه دفع لها 375 ألف دولار ثمن سكوتها؛ لافتة إلى أن صاروخ ماديرا جثا على ركبتيه وتوسل لها قائلا إنه “99% رجل صالح، وأن الواحد بالمئة هو ما دفعه لهذا العمل.

ومن جانبه، رد محامي رونالدو على هذه الأخبار، وأكد أنها غير قانونية ومفبركة؛ فيما كان اللاعب البرتغالي قد خضع للتحقيق في 2003 عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد بعد اتهامه من قبل إحدى السيدات بالتحرش الجنسي بها في أحد فنادق لندن.