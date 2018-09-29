الولايات المتحدة تغلق قنصليتها في البصرة

واشنطن(صدى):

أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية قنصليتها في البصرة، محذرةً رعاياها من السفر إلى العراق بسبب التهديدات الإرهاببية والعنف.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس أن مواطنينها في العراق معرضون لخطر كبير جراء العنف والإرهاب.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أن التهديدات ضد الأمريكيين والمنشآت الأمريكية في العراق من قبل إيران وحرسها الثوري والمليشيات التابعة لها قد تزايدت خلال الأسابيع الماضية، مبينًا أن حوادث إطلاق نار متكررة من عناصر هذه الميليشيات وقعت على القنصلية العامة في البصرة والسفارة الأمريكية في بغداد، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستحمل إيران بشكل مباشر مسؤولية أي أذى يتعرض له أميركيون أو المنشآت الدبلوماسية في العراق، مشيرًا إلى أن سيتم الرد بسرعة وبالشكل المناسب على أي اعتداء.