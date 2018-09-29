رجل يغتصب جارته ويبتزها بصور فاضحة

تونس(صدى):

تتوالى حوادث الاغتصاب وهتك العرض خاصة للأطفال في البلدان العربية بشكل خاص، وفي واقعة جديدة أقدم رجل على اغتصاب ابنة جارته البالغة 14 عامًا بمدينة القيروان التونسية.

وأجبر الجاني الطفلة على الخضوع له عدة مرات تحت تهديد السلاح، حتى حملت منه، ولكنه لم يكتفي بذلك حيث قام بتصوريها عارية وابتزازها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضها تكرار الأمر.

ومن جانبها، كشفت والدة الطفلة كيفية التعرف على الأمر، لافته إلى أنها لاحظت على ابنتها التعب والإرهاق المستمر، وبعد الضغط عليها، اتعترف الفتاة أنها تعرضت للاغتصاب من قبل أحد الجيران، قبل شهر رمضان الماضي، وحملت منه.

وأوضحت أن ابنتها لم تفضح الأمر فيما قبل؛ لخوفها من الجاني بنشر صورها العارية وتنفيذ تهديداته، في حين تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني الذي اعترف بجريمته.