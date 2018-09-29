تحذيرات شديدة من لعبة جديدة تدفع الأطفال للانتحار

لندن(صدى):

ظهرت لعبة جديدة تسمى ” دوكي دوكي ” ، تستهدف الأطفال الصغار بعد ” الحوت الأزرق ” وغيرها من الألعاب القاتلة التي تؤثر على الأطفال بشكل سلبي.

وحذرت مدارس بريطانية من اللعبة الجديدة المنتشرة بين الأطفال؛ لافتين لتسببها في إصابتهم بالاكتئاب الذ قد يصل إلى الانتحار.

وتتمثل لعبة ” دوكي دوكي ” في تطبيق للمواعدة بين الطلاب والأطفال، حيث تبدأ بصورة مبهجة في بدايتها ولكن تصيب الأطفال بعد ذلك بطباع خطيرة وسوداوية تصل بهم إلى الانتحار.

وكشفت صحف بريطانية عن خطر هذه اللعبة، مؤكدين أنها تسبب في انتحار عدد كبير من الأطفال منذ بداية إطلاقها في سبتمبر 2017.