بالفيديو.. لحظة اغتيال تارة الفارس على يد مجهولين
وثقت كاميرا مراقبة لحظة مقتل عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق تارة الفارس، على يد مجهولين في احد شوارع العاصمة العراقية بغداد.
وظهر في مقطع الفيديو اقتراب شخص ملثم من سيارة تارة الفارس، ليطلق عليها 3 رصاصات في الرأٍس والصدر، ثم يلوذ بالفرار على متن دراجة نارية كانت في انتظاره.
وكانت تارة الفارس في زيارة شخصية في إحدى المناطق وسط العاصمة بغداد، أثناء الهجوم عليها من قبل مجهولين وقتلها بالرصاص، الخميس الماضي.
اقرأ أيضًا :
تفاصيل جديدة حول مقتل عارضة الأزياء تارة الفارس
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 57 دقيقة
اييوه…
دلوأتي البراطم المنفوخه بياكلهم الدود..
اعتبروا يا اولي الالباب
Reem[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله لايوفقهم
جعلهم يتمنون الموت
ومايلاقونه .