بالفيديو.. لحظة اغتيال تارة الفارس على يد مجهولين

أماني الغامدي(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة لحظة مقتل عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق تارة الفارس، على يد مجهولين في احد شوارع العاصمة العراقية بغداد.

وظهر في مقطع الفيديو اقتراب شخص ملثم من سيارة تارة الفارس، ليطلق عليها 3 رصاصات في الرأٍس والصدر، ثم يلوذ بالفرار على متن دراجة نارية كانت في انتظاره.

وكانت تارة الفارس في زيارة شخصية في إحدى المناطق وسط العاصمة بغداد، أثناء الهجوم عليها من قبل مجهولين وقتلها بالرصاص، الخميس الماضي.

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