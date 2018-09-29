الجزيرة يحل ضيفا على النصر تحت شعار ” معا ابدا “

ماجد محمد(صدى):

يحل فريق الجزيرة الإماراتي ضيفًا على النصر، مساء اليوم السبت، على استاد فيصل بن فهد بالرياض؛ وذلك في إطار مباراة الإياب بدور الـ32 لكأس زايد للأندية الأبطال.

ويحتفل الجزيرة الإماراتي باليوم الوطني الـ88 للمملكة من خلال هذه المباراة، التي سيشارك فيها بقميص يحمل شعار ” معًا – أبدًا ” .

وكان رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قرر تغيير اسم البطولة من كأس العرب للأندية الأبطال إلى كأس زايد للأندية الأبطال، تزامنًا مع عام زايد.

يُذكر أن النصر فاز على الجزيرة في مواجهة الذهاب باستاد محمد بن زايد بنتيحة 2-1، ما يزيد من فرص حسم المباراة لصالحه لانتزاع بطاقة التأهل.

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