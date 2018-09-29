استغلال مالي للمواطنات مقابل الحصول على رخصة القيادة

عادل الحربي (صدى):

تتعرض بعض المواطنات إلى عمليات استغلال مالي من قبل العديد من الجهات المختلفة؛ للحصول على رخصة القيادة في الشهور الأولى من تطبيق القرار.

وتتمثل أشكال الاستغلال التي تتعرض لها السيدات في اشتراط مدربات هاويات مبالع مالية كبيرة جدًا مقابل تدريبهن والتي تصل إلى 150 ريالًا في الساعة، لتتكلف دورة القيادة كاملة ما يقرب من ألفي ريال، بالإضافة إلى المكاتب الوهمية التي تزعم تخليص معاملات الرخصة كاملة وتحصل على آلاف الريالات.

كما يستغل البعض لجوء السيدات المواطنات إلى بعض الدول المجاورة للحصول على الرخصة، مستخدمين بعض اشتراطات تلك البلديان في عمليات الاستغلال؛ كشرط دولة البحرين في الحصول على عنوان سكني لغير البحرينيين لإصدار الرخصة.

ويرجع انتشار هذا الاستغلال المالي لتدريب السيدات، إلى تأخر تحديد المواعيد بمدارس تعلم القيادة وقلة عدد المدارس؛ ما يؤدي إلى خلق سوق سوداء خاصة برخص قيادة السيدات.